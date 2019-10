SIMEONE, Bellissimo ricordo di Firenze. Astori...

L'ex attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha parlato così di sé, dei suoi obiettivi stagionali con il Cagliari e dei viola: "Il rapporto con Astori? Più che di amicizia avevo un rapporto di stima. Ti trasmetteva pace, era sempre pronto a darti un consiglio, ti spronava. La grande città non mi manca. Mi piace il mare e qui è bellissimo, ci vado per stare tranquillo. Sarebbe bello fare un falò con Castro e cantare un po'. Contro il Cagliari avevo segnato ma avevamo perso 3-1, avevo segnato il primo gol di testa. Rigorista? Mi piace tirare i rigori, a Genoa ero rigorista, a Firenze invece li tirava Veretout. È un obiettivo che mi sono prefisso, ma qui c'è Joao che è molto bravo, sarà difficile strappargli il posto. Il 99? Mi piace la 9, non c'era e ho preso questo numero. Traguardo personale? Arrivare in doppia cifra, dopo che la superi non ti fissi un limite. Spero di superare quota 14, il mio record personale finora in Serie A. Ho un bellissimo ricordo di Firenze, soprattutto per la gente e per Davide, la sua vicenda ci ha legati molto alla città".