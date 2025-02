Siani sta con Palladino: “Come si può parlare di esonero? La Fiorentina è sesta!”

Il giornalista di Cronache di Spogliatoio Fernando Siani, durante il programma ‘Fontana di Trevi’ ha voluto difendere l’operato di Raffaele Palladino dicendosi contrario ad un esonero: “Non è la prima volta che vengono fuori le voci di un possibile esonero e questo significa che c’è qualcosa che non va attorno al tecnico a livello societario. Evidentemente c’è una corrente, probabilmente quella più legata al ds Pradè, che vuole mettere alla porta Raffaele Palladino. Mi chiedo però come sia possibile pensare ad una cosa del genere. La Fiorentina è sesta. È vero, ha perso tre partite di fila e male nell’ultima contro il Verona, ma sono sconfitte figlie di una situazione particolare in casa viola, non ultimo il brutto infortunio subito da Moise Kean.

La Fiorentina è una squadra molto sfortunata, gli episodi non l’aiutano. È però la stessa squadra che ad inizio febbraio ha battuto l’Inter 3-0. Cosa deve fare di più la Fiorentina? Se davvero si parla di esonerare Palladino è perché c’è l’idea di dover andare in Champions League ma non penso che la rosa dei viola sia adeguata per arrivare così in alto”.

Continua sul valore della squadra: “La Fiorentina ha una serie di giocatori che nel corso della loro carriera non sono mai riusciti a fare quel salto di qualità che ci saremmo aspettati. Per questo motivo mi sembra una follia discutere Palladino: trovare una squadra ed un allenatore che stanno facendo una stagione migliore di quella viola per me è complicato”.