SHPENDI, Leggo molto sul mio conto, ma penso al Cesena

Cristian Shpendi, centravanti del Cesena, ha parlato a Teleromagna delle voci di mercato che recentemente lo hanno accostato anche alla Fiorentina, oltre al Torino: "Sento e leggo molto sul mio conto, ma posso assicurare che non so nulla. Penso solo al Cesena. So che continuare qui è la strada giusta, anche se non tocca a me prendere certe decisioni. - prosegue l’italo-albanese - Ragiono partita dopo partita, sapendo che devo fare il bene mio e soprattutto del Cesena”.