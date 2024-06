SERIE D, Scompare il Real Casalnuovo di Reginaldo

FirenzeViola.it

© foto di claudia.marrone

Scompare dal panorama calcistico il Real Casalnuovo, o meglio, la formazione campana che ha visto nell'ultimo anno la militanza di un bomber del calibro di Reginaldo, si trasforma: ha infatti ceduto il titolo sportivo alla Puteolana, club militante in Eccellenza, che festeggia però il ritorno in quarta serie. Ed è proprio questo club, attraverso una nota ufficiale, a comunicarlo: "L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria di aver trovato l'accordo con il Real Casalnuovo per il passaggio del titolo sportivo a Pozzuoli e quindi rende noto che i Diavoli nella stagione sportiva 2024/25 disputeranno il campionato di Serie D. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni".