SERIE A, Vittorie in trasferta per Inter e Roma

A Empoli finisce 2-0 per l'Inter e Simone Inzaghi, spettatore dietro al vetro della tribuna del Castellani, sorride sotto i baffi quando D'Ambrosio prima salva un gol con un tuffo alla disperata e poi mal cela la soddisfazione quando con una galoppata s'incunea tra le maglie empolesi e sigla il gol che spacca in due la partita. Questione di scelte. Il calendario senza soste, in attesa di quella della Nazionale che però costringerà i giocatori nerazzurri a ulteriori e usuranti viaggi, costringe gli allenatori a far più o meno turn-over, nonostante Mourinho e le sue scelte. Così D'Ambrosio gioca al posto di Skriniar, così come Dimarco lo fa ancora al posto di Perisic. Ed è così, con le loro due firme, che l'Inter mette le ali e riprende la rincorsa verso l'alto dopo gli ultimi passi falsi e le polemiche in campionato.

Una vittoria di forza, di nervi, in rimonta. La Roma, dopo il buon pareggio conquistato contro il Napoli, passa a Cagliari e mette nei guai la formazione sarda, ora ultima in classifica. Succede tutto nella ripresa: Pavoletti illude i tifosi rossoblù, Ibanez pareggia e Pellegrini, con un meraviglioso calcio di punizione, fissa il punteggio sul 2-1.