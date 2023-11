SERIE A, Viola quinto vivaio per produzione di giocatori

Fonte: Gazzetta.it

Gazzetta.it ha analizzato la bontà dei settori giovanili delle squadre italiane andando a guardare le origini calcistiche di tutti i calciatori che hanno fatto almeno una presenza in Serie A in questa stagione. Dall'analisi è emerso che il vivaio che ha regalato più calciatori alla Serie A 2023-2024 è quello interista con ben 22 giocatori. La Fiorentina invece in questa speciale classifica si trova in quinta posizione insieme al Milan con 13 giocatori. Oltre all'Inter, davanti ai viola ci sono Juventus(21), Roma(20) e Atalanta(17).

Questi i calciatori con almento una presenza in questo campionato provenienti dal settore giovanile viola: Amatucci, Caso, Cerofolini, Chiesa, Comuzzo, D’Ambrosio, Gollini, Kayode, Mancini, Ranieri, Sottil, Venuti, Vlahovic.