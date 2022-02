SERIE A, Un torneo negli States durante i Mondiali

La serie A si sposta negli Stati Uniti durante i Mondiali in Qatar? E' l'idea della Lega serie A che stanno cercando di sviluppare l'ad Luigi De Siervo e il direttore marketing Michele Ciccarese che ieri notte sono tornati proprio da un viaggio esplorativo a New York, secondo quanto riporta in anteprima Tuttomercatoweb, dove la stessa Lega ha aperto un ufficio a gennaio. I due dirigenti hanno tastato il polso con broadcasters e sponsor - si legge - per capire la fattibilità di un'opera mastodontica: trasferire le venti squadre di Serie A in USA. Queste giocherebbero un vero e proprio torneo coi calciatori non convocati per il Mondiale in Qatar. "Siamo in una fase embrionale, stiamo studiando questo progetto che abbiamo sul tavolo da un paio di mesi. Non è una cosa estemporanea", spiega a Tmw l'Head of Competitions della Lega, Andrea Butti. Il Mondiale infatti fermerebbe i campionati dal 13 novembre a gennaio e ancora Butti spiega: "Mandando 80, 85 giocatori in Qatar ne restano un numero cospicuo libero da impegni sportivi per un mese e mezzo due. (...) Il torneo durerà una ventina di giorni, ovvero un periodo cospicuo di lavori e partite, che consentano a tutti di arrivare a gennaio alla pari con chi parteciperà in Qatar. Seguiremmo il flusso del Mondiale con un torneo per poi riprendere con la preparazione al campionato". Ovviamente serviranno sponsor per pagare ritiri e spostamenti dei 20 club. Club che erano stati informati nell'assemblea di fine gennaio.