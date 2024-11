SERIE A, Tutto facile per il Milan: Empoli schiantato 3-0

FirenzeViola.it

Tutto facile per il Milan che nel secondo anticipo del sabato della 14a giornata di Serie A regola a San Siro l'Empoli per 3-0. Le reti dei rossoneri portano la firma di Morata (19') e di Reijnders, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo (44' e 69') che infliggono alla squadra di D'Aversa un pesante ko a pochi giorni dalla sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina. Rossoneri adesso settimi a quota 22 punti (ma con una partita in meno), azzurri invece al decimo posto a quota 16 (per Viti e soci una sola vittoria nelle ultime nove gare).