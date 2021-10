SERIE A, Super rimonta del Milan: il Verona ko 3-2

Vittoria in rimonta per il Milan che nel terzo anticipo dell'8a giornata di Serie A si è imposto 3-2 a San Siro sul Verona dopo essere stato addirittura sotto di due reti al termine dei primi 45': ad aprire le marcature ci ha pensato al 7' Caprari mentre il raddoppio della squadra di Tudor è arrivato attorno alla mezz'ora con un rigore trasformato da Barak. Nella ripresa, prima Giroud di testa ha dimezzato lo svantaggio e poi al 75' Kessie sempre dagli undici metri ha pareggiato. Nemmeno tre giri di lancette che Gunter con uno sfortunato autogol ha fatto 3-2 regalando il successo ai rossoneri che almeno per stanotte tornano in testa alla classifica a quota 22 punti.