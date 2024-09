SERIE A, Stavolta la Lazio riesce a vincere: 3-2 al Torino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stavolta la Lazio non si fa rimontare e, a differenza di quanto accaduto una settimana al Franchi contro la Fiorentina, esce con i 3 punti da una trasferta in cui era passata in vantaggio nel primo tempo, a Torino. La squadra di Baroni sblocca la gara con il 4° assist in 4 partite di Nuno Tavares per Guendouzi e nel secondo tempo trova anche il raddoppio con un inarrestabile Dia, ancora a rete.

Il Torino però non demorde e trova il gol che accorcia le distanze con Che Adams prima del forcing finale al quale i biancocelesti riescono a resistere trovando il gol che chiude la sfida con Noslin appena entrato al 90'. La Lazio sale così a 10 punti in classifica mentre il Torino resta a 11.