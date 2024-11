SERIE A, Piccoli-gol: il Cagliari batte il Verona 1-0

FirenzeViola.it

Successo pesante in chiave salvezza per il Cagliari che nell'anticipo del venerdì della 14a giornata si aggiudica lo scontro di bassa classifica con il Verona. Ai sardi è bastato il gol di Roberto Piccoli al 75' per vincere 1-0 e ottenere tre punti pesanti che permettono ai rossoblù di salire a quota 14 punti in classifica, momentaneamente al 12° posto. Hellas sempre più giù, al 16° posto, e al quinto ko nelle ultime sei gare.