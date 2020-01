Fischio finale per le sfide di Serie A iniziate alle 15:00: due vittorie e un pareggio. A festeggiare sono Parma e Verona: i crociati hanno superato per 2-0 l'Udinese (Gagliolo 19' e Kulusevski (34'), mentre i veneti si sono imposti per 3-0 sul Lecce (Dawidowicz 19', Pessina 34' e Pazzini 87'). Quanto a Sampdoria-Sassuolo, 0-0 e reti pertanto inviolate.