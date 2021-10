SERIE A, Mihajlovic sorprende Sarri: 3-0 Bologna

Lunch match della domenica con risultato a sorpresa: il Bologna di Sinisa Mihajlovic, la cui panchina sembrava a rischio dopo i recenti risultati, torna alla vittoria dopo più di un mese; lo fa per 3-0 su una Lazio che pareva lanciata dopo il successo nel derby contro la Roma. Alla squadra di Maurizio Sarri va tutto male oggi: privi di Ciro Immobile (out per un infortunio che gli farà saltare anche la fase finale della Nations League con la Nazionale) i biancocelesti vanno sotto dopo 14 minuti, quando Musa Barrow si inventa un destro a giro che sorprende Pepe Reina. Raddoppio emiliano con Arthur Theate, al secondo gol in Serie A. Nel secondo tempo chiude i conti Aaron Hickey, che complice un intervento maldestro di Reina, fa 3-0 con un tiro dal limite. Il pomeriggio no della Lazio si chiude con l'espulsione di Francesco Acerbi, che lascia i suoi in dieci per un finale di gara che non ha più nulla da dire.