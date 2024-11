SERIE A, Manita Inter a Verona in un tempo: nerazzurri in vetta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter, pur orfana di Lautaro fermato dalla febbre e di Acerbi infortunatosi dopo appena un quarto d'ora, ha vinto in larga misura sul Verona al Bentegodi per. 5-0. Proprio i sostituti sono saliti in cattedra. La vittoria è maturata nel primo tempo quando in pochi minuti Correa (che non giocava titolare dal 2023) ha prima sbloccato il risultato al 17' e poi al 22' ha fatto l'assist per lo 0-2 di Thuram. Lo stesso figlio d'arte al 25' siglava la doppietta.

Con il Verona nel pallone, anche De Vrij (entrato per Acerbi) al 31' e Bisseck (su assist ancora di Correa) al 41' chiudono la frazione di gioco con un netto 0-5 (come non accadeva dal 1964 quando nel primo tempo segnò 5 gol alla Samp). Ad inizio ripresa Zanetti corre ai ripari con 4 cambi ma non riesce a cambiare la partita che i nerazzurri si limitano ad amministrare: finisce così 5-0 per l'Inter che va momentaneamente al primo posto a + 2 sul Napoli e +3 sulla Fiorentina e Lazio che devono ovviamente giocare ma solo domani. Per oggi solo l'Atalanta vincendo stasera potrebbe raggiungerlo in vetta.