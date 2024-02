SERIE A, Le formazioni ufficiali di Verona-Juventus

FirenzeViola.it

Alle 18:00 sfida al Bentegodi di Verona tra Hellas e Juventus. Bianconeri che hanno bisogno di una vittoria per non far scappare l'Inter, che ha travolto la Salernitana ieri sera, e per non perdere anche il secondo posto in favore del Milan, impegnato domani sera contro il Monza. Dall'altra parte il Verona, a cui manca una vittoria dal 13 gennaio, e che ha bisogno di fare punti per allontanare la zona retrocessione. Queste le scelte dei due allenatori:

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Dani Silva, Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.