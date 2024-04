SERIE A, Le formazioni ufficiali di Torino-Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino per l'Europa, il Frosinone per la salvezza. Alle ore 15:00 allo stadio Grande Torino scenderanno in campo i granata e i ciociari, per una sfida dagli obiettivi diversi ma non meno importanti. I padroni di casa vogliono allungare sulla Fiorentina e una vittoria permetterebbe loro di andare a -1 dall'ottavo posto del Napoli (che potrebbe significare Conference). In panchina ci sarà Paro, per la squalifica di Juric. Gli ospiti invece vorranno dare continuità ai tre pareggi consecutivi raccolti contro Genoa, Bologna e Napoli. Questi gli undici titolari:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Okereke, Zapata. All. Paro.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini, Cheddira. All. Di Francesco.