SERIE A, Le formazioni ufficiali di Roma-Juventus

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il match tra i giallorossi e la Juventus che si giocherà tra poco meno di un'ora. Ecco di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Pellegrini, Kluivert, Dzeko, El Shaarawy. All.: Ranieri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Caceres​​​​​​​, Chiellini​​​​​​​, Spinazzola​​​​​​​; Emre Can, Pjanic​​​​​​​, Matuidi​​​​​​​; Cuadrado​​​​​​​, Dybala​​​​​​​, C. Ronaldo. All.: Allegri