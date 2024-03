SERIE A, Le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Il posticipo domenicale della 24° giornata di Serie A è Napoli-Juventus. Una sfida tra due squadre che nell'ultima partita giocata sono riuscite a tornare alla vittoria dopo un periodo difficile. I partenopei mercoledì, nel recupero della 21° giornata, hanno strapazzato il Sassuolo per 6-1 al Mapei Stadium con tripletta di Osimhen. La formazione di Calzona in caso di vittoria scavalcherebbe la Fiorentina in settima posizione andando a 43 punti. Di misura e all'ultimo respiro è tornata invece al successo la Juventus. I bianconeri domenica scorsa all'ora di pranzo hanno battuto a Torino il Frosinone 3-2 in rimonta dopo essere andati in svantaggio per 2-1 grazie alla rete di Rugani al 95' minuto. La formazione di Allegri ha bisogno di vincere per allungare sul Milan che al momento è distante solamente una lunghezza. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Francesco Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa. All.: Massimiliano Allegri