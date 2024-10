SERIE A, Le formazioni ufficiali delle gare delle 15:00

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Due match in programma questo pomeriggio alle ore 15:00. Al Dall'Ara si gioca il derby tra il Bologna di Italiano, reduce dalle fatiche di Champions League contro il Liverpool, e il Parma di Pecchia, chiamato a ritrovare i tre punti dopo un inizio di stagione in cui i ducali si sono dimostrati più belli che concreti. All'Olimpico invece sfida tra due squadre in formissima come Lazio ed Empoli. I biancocelesti sono reduci da 3 vittorie consecutive in cui hanno segnato 10 reti, mentre i Toscani sono una delle poche squadre ancora imbattute nei top 5 campionati europei. Queste le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Moro, Orsolini, Castro; Ndoye. All: Vincenzo Italiano

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Valeri, Delprato, Balogh, Coulibaly; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Solbakken. All. D'Aversa.