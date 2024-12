SERIE A, Le formazioni ufficiali del posticipo Lazio-Inter

Il posticipo della sedicesima giornata mette di fronte Lazio e Inter per il big match all'Olimpico. Uno scontro diretto per entrambe le squadre, che si trovano a quota 31, gli stessi punti della Fiorentina (c'è da dire che, però, i nerazzurri hanno anche una partita in meno, quella da recuperare appunto contro i viola). Ecco le formazioni ufficiali di Baroni e Inzaghi:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.

Allenatore: Marco Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.