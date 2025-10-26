Serie A, le formazioni ufficiali del match tra Lazio e Juventus

vedi letture

L'ottavo turno di campionato prosegue e si conclude questa sera all'Olimpico di Roma con la sfida tra la Lazio e la Juventus. In tal senso sono state rese note le formazioni ufficiali del match. Queste le scelte dei due tecnici, Maurizio Sarri e Igor Tudor:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Hysaj, Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Vlahovic, David. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Pedro Felipe. Allenatore: Igor Tudor.