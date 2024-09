SERIE A, Le formazioni ufficiali del derby di Milano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Milano calcistica si mette l'abito migliore del suo armadio: alle 20:45 fischio d'inizio per il match tra Inter e Milan. I nerazzurri, dopo il buon pareggio ottenuto in Champions League contro il Manchester City, vanno a caccia di riscatto in campionato dopo l'1-1 contro il Monza. Una vittoria regalerebbe a Simone Inzaghi la sua settima vittoria nei derby, mentre con molta probabilità condannerebbe Fonseca all'addio dopo un inizio in ombra del Milan. Queste le scelte di formazione:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.. All.: Fonseca.