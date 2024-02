SERIE A, Le formazioni del big match Milan-Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luci a San Siro per questo big match della 26^ giornata tra Milan e Atalanta. I rossoneri vorranno rifarsi dal brutto 4-2 subito a Monza una settimana fa, per tornare a -2 dalla Juventus e allontanare le inseguitrici. Dall'altra parte però i bergamaschi sono una delle squadre più in forma del momento, capaci di vincere le ultime 5 partite, segnando la bellezza di 17 reti e subendone soltanto 2. Queste le scelte dei due tecnici:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Katelaere, Miranchuk. All.: Gian Piero Gasperini.