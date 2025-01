SERIE A, La flop 11 della 20esima giornata: c'è Adli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Con Monza-Fiorentina (2-1 per i brianzoli) si è chiuso il 20esimo turno di Serie A. E Tuttomercatoweb.com ha stilato la Flop11 dell'ultima giornata, intesa come la formazione che racchiude i peggiori giocatori per media voto. Nove squadre rappresentate: la Juventus, che ha pareggiato contro il Torino nel derby della Mole, è rappresentata da Cambiaso e Koopomeiners. Poi tante squadre con un calciatore in formazione, tra cui la Fiorentina, con Yacine Adli (che ieri sera ha preso 5 in pagella). Di seguito la Flop 11 di Serie A della ventesima giornata (4-3-3):

Mike Maignan (Milan) 5

Andrea Cambiaso (Juventus) 5

Isak Hien (Atalanta) 5

Mattia Viti (Empoli) 5

Alberto Moreno (Como) 5

Kouadio Koné (Roma) 5

Yacine Adli (Fiorentina) 4.5

Teun Koopmeiners (Juventus) 5

Loum Tchaouna (Lazio) 4.5

Lorenzo Colombo (Empoli) 4.5

Mehdi Taremi (Inter) 5