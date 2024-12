SERIE A, La classifica aggiornata: il Bologna incalza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sabato di Serie A ha portato risultati importanti per le posizioni di testa. Le vittorie di Bologna, Napoli e Lazio lanciano le rispettive squadre così come era accaduto ieri sera con il Milan vittorioso a Verona. Questa la classifica aggiornata in attesa delle partite di domani e di Fiorentina-Udinese che lunedì chiuderà la giornata prima di Inter-Como.

La classifica di Serie A aggiornata dopo gli anticipi della 17^ giornata:

Napoli 38**

Atalanta 37

Inter 34*

Lazio 34**

Fiorentina 31*

Juventus 28

Bologna 28

Milan 26

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19**

Roma 16

Genoa 16**

Lecce 16**

Parma 15

Como 15

Verona 15**

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10

*una partita in meno

**una partita in più