SERIE A, L'Inter passeggia sulla Dea. 4-0 a San Siro

Grazie a due gol per tempo, l’Inter demolisce l’Atalanta con un pesante 4-0. I nerazzurri, letali con Barella, autore di una rete di pregevole fattura, e con un autogol di Djimsiti, mettono in chiaro il risultato nei primi 45 minuti e ripartono velocemente con Thuram, autore di una doppietta nella ripresa. Gli uomini di Inzaghi agganciano così il Torino in vetta con 7 punti, in attesa degli altri match. Gli altri nerazzurri, invece, quelli bergamaschi, continuano il loro momento no, registrando la seconda sconfitta consecutiva.