SERIE A, L'Inter batte il Cagliari e raggiunge la Dea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel tardo pomeriggio della Unipol Domus Arena di Cagliari l'Inter batte i sardi 3-0 e raggiunge, almeno per qualche ora, l'Atalanta in vetta alla classifica. Dopo un primo tempo in cui i nerazzurri non sono riusciti a far crollare il muro eretto dai giocatori del Cagliari, nella ripresa la formazione di Inzaghi ha aperto le danze con bastoni al minuto 53. Al 71' poi ci ha pensato Lautaro, tornato al gol in campionato dopo quasi due mesi, a raddoppiare, mentre la rete del definitivo 3-0 l'ha segnata Chalanoglu su rigore.

Inter che così raggiunge l'Atalanta in testa alla classifica a quota 40 punti. per il Cagliari invece si tratta del quarto ko consecutivo in campionato. I sardi rimangono in zona retrocessione con 14 punti.