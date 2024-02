SERIE A, Juve sconfitta in casa dall’Udinese per 1-0

FirenzeViola.it

La serata dei grandi traguardi, di Allegri che raggiunge Lippi e Alex Sandro che eguaglia Trezeguet, quella del ritorno di Chiesa tra i titolari, rovinata da Lautaro. Non l'attaccante dell'Inter, ma il difensore argentino Giannetti, che infligge alla Juventus la prima sconfitta interna del suo campionato per 1-0. Un punto in tre partite, addio sogno Scudetto e secondo posto adesso in pericolo.