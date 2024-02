SERIE A, In Lecce-Fiorentina debutto per la Piracy Shield

FirenzeViola.it

La partita di questa sera tra Lecce e Fiorentina vedrà anche il debutto della così detta Piracy Shield, che darà la possibilità di bloccare entro 30 minuti qualsiasi trasmissione streaming pirata e dei siti segnalati.

Come riportato dal sito Calcio e Finanza coloro che usufruiranno di siti pirata per guardare le partite potranno incorrere in sanzioni che partono dai 150 euro fino a 5.000. Per quanto riguarda le sanzioni penali, invece, coloro che trasmettono illegalmente i contenuti in streaming rischieranno pene da 6 mesi fino a 3 anni di reclusione e una multa fino a 15.000 euro.