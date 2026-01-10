Serie A, in campo Como-Bologna e Udinese-Pisa: le formazioni ufficiali

vedi letture

È pronta a prendere il via la prima giornata del girone di ritorno della Serie A, e lo farà a brevissimo, alle ore 15:00, con due sfide che mettano in palio punti importanti sia per la corsa all'Europa che per quella alla salvezza. In campo scenderanno infatti Como-Bologna e Udinese-Pisa, con la Fiorentina spettatrice interessata soprattutto di quest'ultima sfida. Queste le formazioni ufficiali dei due match:

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Rowe, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino