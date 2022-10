SERIE A, Il piano per aumentare i ricavi televisivi

La Serie A continua a seguire una linea imprenditoriale ambiziosa e l'obiettivo entro il 2030 è quello di triplicare i suoi ricavi dai diritti tv internazionali,

a fronte di una crescita più moderata nel mercato dei diritti tv nazionali. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, obiettivo della Lega Serie A è quello di ridurre il divario finanziario con i campionati di calcio europei rivali. Non a caso, per il triennio 2021-2024 la Serie A si era assicurata una cifra intorno ai 670 milioni di euro dalla vendita dei diritti televisivi all’estero, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza.

Cifra non confrontabile con una realtà come quella della Premier League che per la cessione dei diritti tv esteri ha superato l'importo stabilito per i diritti nazionali. Oltre ad aver già aperto una sede a New York, e ad avere in programma l'apertura di una ad Abu Dhabi, l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo non ha nascosto l'ambizione di poter registrare una crescita dei ricavi dalle trasmissioni internazionali fino a circa 1,1 miliardi di euro nel ciclo 2024-2027 e potenzialmente 1,9 miliardi di euro nel periodo 2027-2030. Quanto ai diritti nazionali, le proiezioni per i diritti nazionali indicano rispettivamente 3,2 miliardi e 3,4 miliardi di euro.