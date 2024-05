SERIE A, Il Genoa festeggia col proprio pubblico. Bologna KO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato del Genoa si conclude con una vittoria. La squadra guidata da Gilardino supera la sorpresa del campionato, il Bologna, con un netto 2-0, grazie alle reti di Ruslan Malinovskyi nel primo tempo e Vitinha nella ripresa. Per gli emiliani, il risultato non pesa, considerando la già ottenuta qualificazione matematica alla prossima Champions League. I padroni di casa, neopromossi in Serie A, chiudono la stagione con un ricco bottino di 49 punti.