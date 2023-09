SERIE A, I risultati degli anticipi: ok Milan e Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questi i risultati delle tre gare iniziate alle 18:30 e appena concluse.

CAGLIARI-MILAN 1-3 - Secondo successo consecutivo per la squadra di Pioli che aggancia momentaneamente l'Inter in vetta alla classifica. Quarto ko in sei gare per i rossoblù. In gol Loftus-Cheek, Okafor e Tomori.

EMPOLI-SALERNITANA 1-0 - Basta un gol di Tommaso Baldanzi all'Empoli di Aurelio Andreazzoli per scacciare la crisi e ottenere il primo successo del proprio campionato. Il campioncino dei toscani decide la partita contro la Salernitana, condannando i campani all'ennesimo ko di un inizio stagione da dimenticare, in cui ancora non è arrivato un successo

HELLAS VERONA-ATALANTA 0-1 - Senza soffrire più di tanto, l'Atalanta si sblocca in trasferta. Dopo due sconfitte consecutive contro Frosinone e Fiorentina, i nerazzurri inanellano la seconda vittoria consecutiva in Serie A e salgono a quota 12, dietro a Inter e Juventus.