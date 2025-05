L'opinione di Ferrara: "Crescere tanto per essere ambiziosi"

vedi letture

"Esistono eroi come Robin Gosens, uno che ci credeva per davvero, o De Gea, che con le sue manone ha evitato il peggio senza poter evitare l'eliminazione. Poi esistono eroi al contrario, tipo Nicolò Zaniolo, in campo 15 minuti con all'attivo zero palloni toccati". Si apre così l'editoriale, sulle colonne del quotidiano La Nazione, di Benedetto Ferrara. Il noto giornalista fiorentino analizza la situazione dei viola dopo l'eliminazione in Conference League per mano del Rela Betis e a due giorni dalla sfida contro il Venezia: "Poi c'è Palladino che a fine partita parla come parlerebbe Chat gpt: "Ringrazio i ragazzi che hanno dato tutto". Ecco, forse è questo il problema. Quel tutto non era un granché. La Fiorentina deve crescere ancora e non poco se vuole diventare davvero ambiziosa".

Continua Ferrara sul rinnovo di Palladino: "Il contratto prolungato a Palladino dalla società non ha aiutato i tifosi a lenire il dolore. Una scelta divisa e per certi versi inspiegabile visto che il tecnico aveva già un altro anno di contratto. E comunque Palladino può sempre arrivare in Europa e quindi evitiamo tragedie greche. Palladino sta imparando e magari si evolve. Decide di provare reali alternative al lancione per Kean. Sempre che Kean resti a Firenze. Il fatto è che adesso c'è troppa delusione per immaginare ciò che sarà. Restano tre partite di campionato per un verdetto definitivo".