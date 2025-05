Venezia-Fiorentina, clima bollente al Penzo: tifosi lagunari pronti alla spinta finale

Archiviata la delusione europea con l’eliminazione in Conference League per mano del Betis, la Fiorentina deve ora concentrare tutte le energie sul campionato. L’obiettivo resta quello di chiudere al meglio: tre partite, nove punti in palio, e una qualificazione europea ancora possibile. Il primo passo sarà lunedì sera a Venezia, contro una squadra che non ha alcuna intenzione di mollare.

Allo stadio Pier Luigi Penzo andrà in scena una sfida delicatissima. I padroni di casa, guidati da Eusebio Di Francesco, sono in piena corsa per la salvezza e avranno dalla loro un pubblico caldissimo. I tifosi arancioneroverdi si stanno preparando da giorni e hanno lanciato un’iniziativa per creare un’atmosfera unica: tutto il Penzo dovrà colorarsi di arancione, nero e verde, con sciarpe, bandiere e maglie storiche.

Questo il messaggio diffuso dai gruppi della Curva Sud:

"Portiamo la storia Unionista al Penzo! Invitiamo la tifoseria ad indossare una maglia dell'epoca unionista in occasione della partita VeneziaMestre-Fiorentina. Coloriamo tutto lo stadio con sciarpe e bandiere. Scendiamo tutti in campo a fianco dei nostri ragazzi."

Il messaggio è chiaro: il Venezia venderà cara la pelle. E la Fiorentina, se vuole tornare in Europa, dovrà farsi trovare pronta.