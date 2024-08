SERIE A, Esordio horror per il Napoli di Conte, pari per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia con una pesante sconfitta per 3-0 l'avventura dell'attesissimo Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ko a Verona, mentre Italiano su quella del Bologna parte con il freno tirato e si deve accontentare del pareggio per 1-1 con l'Udinese in una partita con qualche colpo di scena.

Pareggio tra Bologna e Udinese. Al 55' l'arbitro Ferrieri Caputi va al Var per convincersi di un tocco di mano nell'area dell'Udinese e un paio di minuti dopo Orsolini dal dischetto para. Dieci minuti dopo altro rigore assegnato stavolta in maniera diretta dalla direttrice di gara all'Udinese, per un'entrata fallosa di Skorupski; sul dischetto va Thauvin ma il portiere del Bologna si riscatta e para in corner. Sullo sviluppo però il gol arriva lo stesso, con un colpo di testa di Giannetti.

Vittoria a sorpresa del Verona, che appena qualche giorno fa era stato eliminato dalla Coppa Italia dal Cesena, sul Napoli. Succede tutto nella ripresa: al 50' Rocha Livramento firma il vantaggio mentre il neo entrato Mosquera, lo spagnolo oro olimpico, al 75' lo sigilla con il raddoppio sul primo pallone toccato e poi firma il tris a tempo scaduto prendendosi la soddisfazione della doppietta.