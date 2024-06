SERIE A, Ecco quando inizia e finisce il nuovo campionato

FirenzeViola.it

Le date di inizio e fine del campionato di Serie A 2024-25 adesso sono ufficiali, ratificate dal Consiglio Federale della FIGC che si è tenuto oggi, giovedì 27 giugno 2024.

Le date che più interessano tifosi ed appassionati sono però quelle appunto di inizio e fine della Serie A che verrà, quindi ecco che ai nastri di partenza saremo domenica 18 agosto 2024 (ma sicuramente con anticipi a sabato 17), mentre l’ultima giornata sarà fissata per domenica 25 maggio 2025. Adesso non resta che attendere la data tradizionalmente più “calda” dell’estate del pallone per tifosi e appassionati, perché la Lega Serie A deve ancora comunicare quale sarà il giorno in cui sorteggerà il calendario del prossimo torneo, per avere dunque tutte le giornate, le date e le partite del campionato di Serie A 2024-25.