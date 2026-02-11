Italiano, altra beffa: addio alla Coppa Italia, la Lazio vince ai rigori sul Bologna

È la Lazio la quarta e ultima semifinalista dell’edizione 2025/26 della Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri si è infatti imposta per 5-2 (dopo i calci di rigore) sul Bologna nel quarto di finale in gara secca che si è disputato al Dall’Ara.

Dopo l’1-1 con il quale si erano chiusi i tempi regolamentari (vantaggio dei rossoblù con Castro al 30’, pareggio degli ospiti al 48’ con il neo entrato Noslin) la sfida si è protratta fino ai tiri dal dischetto dove fatali, per la squadra dell’ex tecnico viola Italiano, sono stagli gli errori di Ferguson e Orsolini. Per la Lazio tutti i rigoristi a segno, con gol della qualificazione trasformato da Taylor. In semifinale i biancocelesti affronteranno l’Atalanta di Palladino mentre, come noto, l’altra semifinale vedrà affrontarsi Inter e Como.