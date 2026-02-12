Premier, il Nottingham Forest di Milenkovic cambia ancora allenatore

Dopo la separazione tra Roberto De Zerbi e il Marsiglia e Thomas Frank e il Tottenham, salta un'altra panchina in Europa e in particolare in Premier Legaue: è quella del Nottingham Forest, squadra in cui milita l'ex difensore viola Nikola Milenkovic, che cambia ancora e si separa da Sean Dyche dopo il pareggio di ieri contro il Wolverhampton, ultima in classifica. La decisione è stata comunicata dal club attraverso una breve nota, nella quale si conferma la fine del rapporto professionale con il tecnico inglese.