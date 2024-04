SERIE A, Crollo Sassuolo, Lecce su. Lauriente salta Firenze

FirenzeViola.it

Crollo del Sassuolo in casa, con il Lecce che vince 3-0 al Mapei Stadium. I salentini hanno messo subito in discesa la gara con due gol nel primo quarto d'ora, con Gendrey all'11 e Dorgu al 15' mentre la reazione del Sassuolo è in un solo colpo di testa incredibilmente fuori di Pinamonti al 24'. Nella ripresa Piccoli prima fa il 3-0 su assist di Krstovic poi sfiora il poker qualche minuto dopo.

Troppo poco Sassuolo invece che complica ancora di più la situazione in classifica: penultimo a 26 punti anche se la sconfitta dell'Udinese che resta a 28 al quartultimo posto accorcia la zona salvezza, ora la palla passa al Frosinone terzultimo con 27 punti ma che scende in campo alle 15. Il Lecce si allontana dalla zona critica salendo a 35 punti. Riguardo al Sassuolo, il giallo rimediato da Laurentie, diffidato, gli farà saltare la trasferta di Firenze.