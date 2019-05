SERIE A, Cagliari-Lazio finisce 1-2: decide Correa

Si conclude 1-2 il match di campionato tra Cagliari e Lazio. La spuntano i biancocelesti, passati in vantaggio al 31' con un gol di Luis Alberto, rafforzato al 53' dal raddoppio di Joaquin Correa. Ci ha provato poi Leonardo Pavoletti a riaccendere le speranze al 91', tentativo che però è risultato vano. In virtù dell'esito di questa partita, la Lazio passa così settima a 58 punti in classifica.