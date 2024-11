SERIE A, Baroni nominato allenatore del mese di ottobre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lega Serie A ha nominato il fiorentino Marco Baroni come allenatore del mese di ottobre. Baroni con la sua Lazio ha vinto tre delle quattro partite, perdendo solo a Torino contro la Juventus per 1-0. La Lazio è una delle rivelazioni di questo campionato insieme alla Fiorentina di Raffaele Palladino che nel mese di ottobre ha vinto tutte e quattro le partite di Serie A. Ciò nonostante, Palladino non è stato scelto come allenatore del mese.

I bianco celesti stasera alle 20:45 giocheranno all'Olimpico contro il Cagliari e in caso di vittoria aggancerebbero la Fiorentina e l'Atalanta al terzo posto in classifica.