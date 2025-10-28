Serie A, alle 20.45 si gioca Atalanta-Milan: ecco le formazioni ufficiali
Alle 20.45 seconda gara del nono turno di serie A, Atalanta-Milan al Gewiss Stadium. L'Atalanta a 12 punti prova a scalare la classifica posizionandosi in zona Europa mentre il Milan vuole continuare la corsa scudetto con Napoli e Inter. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Ivan Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanva, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Loftus-Cheek, Nkunku, Athekame, Odogu
