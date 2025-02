Serie A, al Milan gira tutto storto per un tempo, poi rimedia ma vince il Torino 2-1

Il Milan, dopo l'uscita di scena dalla Champions, stecca anche in campionato e fallisce il momentaneo sorpasso alla Fiorentina in classifica: a Torino infattu la squadra di Vanoli vince per 2-1. I rossoneri, dopo un primo tempo horror erano riusciti a raddrizzare la partita ma il pari dura solo tre minuti con Ginetis che, dopo l'1-1 firmato da Thiaw su autogol in avvio e Reijnders nella ripresa dopo un palo d Joao Felix, manda in archivio la partita siglando il definitivo 2-1 granata.

I gol L'autogol di Thiaw (causato da un rinvio errato di Maignan) mette in salita la partita per il Milan che al 31' sbaglia anche un rigore: il granata Pederson tocca irregolarmente il pallone in areacon un braccio ma Pulisic dal dischetto se lo fa parare da Milinkovic-Savic. Per il numero uno granata è il quarto rigore neutralizzato in stagione mentre per Pulisic si tratta del primo penalty sbagliato in carriera. Nella ripresa Reijnders al 74' perviene al pareggio: il giocatore spara una gran botta da fuori area con il pallone che si insacca all'incrocio dei pali. Ma la gioia dura poco visto che al 77' Gineitis riporta il Torino in vantaggio.

Classifica aggiornata di Serie A

Napoli 56 (25 partite giocate)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (25)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Verona 23 (25)

Parma 23 (26)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)