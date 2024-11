SERIE A, 2025/26 può iniziare in "ritardo": il motivo

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, durante la riunione di ieri fra i rappresentanti dei 20 club di Serie A è stata proposto di iniziare la prossima stagione nel weekend del 23-24 agosto 2025 per via del nuovo Mondiale per Club che si concluderà a metà luglio (Inter e Juventus sono d’accordo).

Si è parlato anche delle competizioni UEFA per club e di quelle internazionali, senza dimenticare le date della campagna trasferimenti estiva in vista della prossima stagione. Un modo per iniziare già a programmare e scalettare gli impegni in un anno che porterà a un altro Mondiale negli USA, quello per Nazionali, il primo della storia a 48 squadre.

Il prossimo 5 dicembre a Miami - ricordiamo - verranno effettuati i sorteggi del Mondiale per Club. Il prossimo 30 novembre, al termine di Atletico Mineiro-Botafogo, si conoscerà l'ultima partecipante a un torneo che comprende 32 squadre, tra cui Inter e Juventus.