SERIE A, 0-0 tra Verona e Udinese al Bentegodi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sabato di Serie A si è concluso con la sfida del Bentegodi tra Verona e Udinese. Tra veneti e friulani finisce 0-0 con l'Udinese che nel finale di gara, in superiorità numerica per l'espulsione di Serdar dal 71', ha sfiorato la vittoria con Atta che da fuori area colpisce la traversa dopo un grande intervento di Montipò. Un punto che permette all'Udinese di salire a quota 25 punti e al Verona di salire, in attesa delle gare di doamni, a più cinque sulla zona retrocessione. Nella prossima giornata i bianconeri affronteranno l'Atalanta, mentre i gialloblu sfideranno la capolista Napoli.