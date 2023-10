SERBIA-MONTENEGRO, Le formazioni: c'è Milenkovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Di seguito le formazioni di Serbia-Montenegro, 8ª giornata del Gruppo G di qualificazione a Euro 2024. Tre "italiani" titolari tra i serbi, ossia i granata Milinkovic-Savic e Ilic, più il viola Milenkovic. In tanti in panchina: Kostic, Radonjic, Radunovic e Samardzic. Anche Sergej Milinkovic-Savic non partirà dall'inizio. Per il Montenegro da segnalare la presenza dal 1' di Marusic e Krstovic:

SERBIA (3-4-2-1): VMilinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Ilic, Mladenovic; Tadic, Lukic; Mitrovic. All. Stojkovic.

MONTENEGRO (3-5-2): Mijatovic; Tuci, Savic, Tomasevic; Marusic, Jankovic, Kuc, Camaj, Vukcevic; Krstovic, Jovetic. All. Radulovic.