SERBIA, Milenkovic vola ad Euro 24. Convocati 2 ex viola

Anche il CT Serbo Dragan Stojkovic ha sciolto le riserve diramando la lista dei convocati per Euro24. Tra i nomi non manca il difensore viola Nikola Milenkovic che si confermna caposaldo nello scacchiere difensivo della nazionale. Oltre a lui figurano due ex attaccanti viola: Jovic e Vlahovic, ma è assente Terzic, ex terzino sinistro della squadra di Vincenzo Italiano, Ecco la lista completa dei convocati:



Portieri: V. Milinkovic-Savic , Rajkovic, Petrovic, Jovanovic.

Difensori: Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spanic, Erakovic, Stojic, Simic.

Centrocampisti: Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Zdjelar, Mijailovic, S. Milinkovic-Savic, Tadic, Bazdar, Cirkovic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Gluscevic, Zivkovic, Gacinovic, Radonjic.

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov, Ivanovic.