SERBIA, Le formazioni: dal 1' Jovic e Milenkovic

La Serbia ha appena pubblicato la formazione ufficiale per l'amichevole in programma alle ore 16.30 contro il Bahrain. Tra i titolari sono presenti due viola, Milenkovic e Jovic, soltanto panchina invece per l'ex Vlahovic.

SERBIA (3-4-2-1): Vanja Milinkovic Savic; Pavlovic, Milenkovic, S. Mitrovic; Zivkovic, Gudelj, Milinkovic Savic, Mladenovic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; Jovic