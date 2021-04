SEMPLICI, Obiettivo vicino ma non raggiunto. Sottil...

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato della partita di domani con la Roma e di questa fine di stagione: "Forse gli episodi stanno girando a nostro favore perché andiamo più cattivi, con la testa e la pazienza giusta: con prestazioni così si riesce a fare bene anche a livello di punti. Spero che le ultime due vittorie di sacrificio ci aiutino a livello di grinta e approccio contro la Roma, senza dimenticare la nostra qualità: dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi. Anche perché l’obiettivo è vicino ma non è ancora raggiunto”. Poi un commento anche su una possibile data per il rientro di Sottil: "Non c'è, e ci dispiace perché sarebbe un giocatore molto utile in questa fase".